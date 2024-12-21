Girne Deniz Şehitliği’nde 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında, bugün Girne Deniz Şehitliği’nde de anma töreni düzenlendi.

Girne Deniz Şehitliğinde yer alan Mücadele ve Şehitler Haftası anma törenine, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Topçu Albay Eyüp Ṣafak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Soner Özbal, Girne Belediyesi As Baṣkanı Haṣim Yücel, Girne Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Şubesi, siyasi parti, muharip dernek, kurum, kuruluş ve okulların temsilcileri katıldı.

Protokol sırasına göre Deniz Şehitliği Anıtı'na çelenklerin konmasıyla başlayan törende daha sonra saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Girne Amerikan Koleji öğrencilerinin okuduğu şiirlerin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Teğmen İbrahim Çengel, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.