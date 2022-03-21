Girne Dr Akçiçek’te görevlendirme var görevden alınma yok  

Girne Dr Akçiçek Hastanesinde başhekimlik konusunda görevlendirme yazısı verildiği ancak hastane başhekimine görevden alınma yazısı verilmediği öğrenildi.

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21/03/2022

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Girne Dr Akçiçek’te görevlendirme var görevden alınma yok  

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan bir doktora başhekimlik konusunda görevlendirme yazısı verildiği ancak hastanede başhekimlik görevini yürüten Dr. Süha Akpınar’a görevden alınma yazısı verilmediği öğrenildi.

Başhekim Dr. Ceyhun Birinci emekliye ayrılmadan önce Başhekim Yardımcısı olan Dr. Süha Akpınar, Birinci’nin emekliye ayrılmasının ardından 9 aydan beridir Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde başhekimlik görevini yürütüyordu.

Dr. Süha Akpınar’ın başhekim olarak Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantılara katıldığı, imza yetkisinin olduğu ve hastanede tüm karar alma mekanizmalarında yer aldığı belirtildi.

Başhekim atanması için “münhal açılması” veya “kamudaki bir hastanede başhekimlik veya yardımcılığı görevinde bulunulması” gerektiği ifade edildi.

Dr. Ceyhun Birinci hastanede görevi başındayken koronavirüse yakalandığında Dr. Süha Akpınar hastanenin başhekimliği görevini yürütmüştü.

21/03/2022 16:41
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TAGS: Girne Dr Akçiçek, görevlendirme, başhekim
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