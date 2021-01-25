Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde bir hemşire covid19 pozitif

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25/01/2021

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Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde bir hemşire covid19 pozitif

Girne Dr Akçiçek Hastanesinde bir hemşirenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hemşirenin temaslıları karantinaya alındı.

Girne'de yaşanan covid-19 vakalarındaki artış her gün biraz daha artıyor. Esentepe'den gelen kötü haberlerin ardından bu kez Girne Akçiçek Hastanesi'ndeki bir hemşirenin pozitif olduğu açıklandı. UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da konuyu doğrularken Hemşirelerin temaslılarını karantinaya alındığı kaydedildi. Bilindiği üzere sabah saatlerinde de Esentepe'de 5 vaka daha bildirilmişti. Bu gelişmelerin ardından Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi'nin Girne için bir kapanma kararı alabileceği konuşuluyor.

25/01/2021 15:42
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TAGS: girne, hemşire, covid19
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