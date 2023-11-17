Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde Sigara Bırakma Polikliniği açıldı

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi bünyesinde faaliyet gösterecek Sigara Bırakma Polikliniği bugün açıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KKTC’de devlet hastanesi bünyesinde, tek sigara bırakma polikliniği olarak hizmet verecek polikliniğin açılışını Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaptı.

-Berova

Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Başhekimi Beyhan Berova, 17 Kasım’ın “Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü” ,18 Kasım'ın ise “Dünya KOAH Günü” olduğunu anımsatarak, bu bağlamda, akciğer kanserinin en büyük etkenlerinden biri olan sigara bağımlılığına dikkat çekmek, sigaranın zararları konusunda halkı bilinçlendirmek, sigarayı bırakmak isteyip de bırakamayan ve profesyonel ekip desteğine ihtiyaç duyan kişilere hizmet vermek amacıyla hastanede söz konusu polikliniği hizmete açtıklarını söyledi.

Poliklinikte Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayşe Baha ve ekibi tarafından her çarşamba hizmet verileceğini dile getiren Berova, hastaların 1101 numaralı telefondan randevu alarak, sigara bırakma polikliniğine başvurabileceğini hatırlattı.

-Baha

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayşe Baha, Akciğer Kanseri ve KOAH hastalığının ortak en büyük sebebinin sigara olduğunu anımsatarak, Türkiye’de olduğu gibi ilaç ve psikolojik desteği içeren başarılı tedavi yöntemlerinin poliklinikte uygulanacağını dile getirerek, polikliniğe gelecek taleplere göre poliklinik günlerinin arttırılabileceğini de belirtti.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlıklı olmanın her şeyden önemli olduğunu belirterek, hastalıklara neden olacak genetik faktörler değiştirilemese de, sigara gibi kötü alışkanlıkları ortadan kaldırarak risk faktörlerinin azaltılabileceğini vurguladı.

Sigara bağımlılarının, sigarayı bırakmak için kendisiyle büyük mücadeleye girdiğini ancak çoğunun bu alışkanlıktan kendi çabalarıyla kurtulamadığını anımsatan Dinçyürek, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi bünyesinde oluşturulan poliklinikle, bu amaçla hizmet verileceğini söyledi.

Poliklinik açılışının Akciğer Kanseri Farkındalık Günü ve Dünya KOAH gününün bulunduğu haftaya denk getirilmesinin de ayrı bir anlam taşıdığını belirten Dinçyürek, polikliniğin hayata geçmesine emek koyanlara teşekkür etti.

KKTC’de devlet hastanesi bünyesindeki tek sigara bırakma polikliniği olarak hizmet verecek bu merkezden elde edilecek tecrübenin, bu hizmetin diğer devlet hastaneleri ve sağlık birimlerine taşınmasında yol gösterici olacağını da kaydeden Dinçyürek, vatandaşlara “Sigara ve tütünden uzak durun, kendiniz bırakmayı başaramazsanız bize gelin” çağrısında bulundu.