Girne Düşünce Derneği Başkanlığı'na Ziya Tüzel seçildi

Girne Düşünce Derneği Başkanlığı’na Ziya Tüzel, Asbaşkanlığı’na ise Sadiye Ada Raman seçildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Girne Düşünce Derneği’nin 14 Kasım tarihine yapılan 1. Olağan Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulu görev bölümü yaptı.

Dernekteki görev dağılımı şöyle: “Başkan Ziya Tüzel, Asbaşkan Sadiye Ada Raman, Mali Sekreter Ahmet Karahan, İdari Sekreter Teselli Bağseven, Eğtim ve Kurslar Sekreteri Ayhan Önel, Dış İlişkiler Sekreteri İsfendiyar Pilli, Sosyal Etkinlikler Sekreteri Derviş Aygın, Kültür-Sanat Sekreteri Serda Tüzel, Faal Üyeler ise Faruk Aslan, Ahmet Gürol Ersun ve Yahya Çukurovalı .”