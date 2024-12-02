Girne Düşünce Derneği, Franz Kafka’nın 100. ölüm yıl dönümü anısına yarın akşam Girne’de panel düzenliyor

Girne Düşünce Derneği, edebiyat dünyasının ikonik yazarı olarak nitelendirilen Franz Kafka’nın 100. ölüm yıldönümü anısına panel düzenliyor.

Panel, yarın akşam saat 19.30’da Girne’de Dome Hotel’de yer alacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Özge Tahiroğlu’nun moderatörlüğünde ve Evren İnançoğlu, Pervin Yiğit ve Halil Duranay’ın konuşmacı olarak katılacağı panelde, yazarın zamana meydan okuyan eserleri ve gizemli yaşamı ele alınacak.