Girne Düşünce Derneği: “Gazeteci Ali Kişmir’in yanındayız”

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26/11/2024

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Girne Düşünce Derneği: “Gazeteci Ali Kişmir’in yanındayız”

 Girne Düşünce Derneği Başkanı Ziya Tüzel, düşüncenin, suç olamayacağını belirterek, gazeteci Ali Kişmir’in yanında olduklarını kaydetti.

Tüzel yaptığı yazılı açıklamada, Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Kişmir’ hakkında yazdığı bir yazı sebebiyle açılan davanın, Kıbrıs’taki basın özgürlüğü ve fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı duruma soktuğunu savundu.

Kişmir’in 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmak istendiğini ifade eden Tüzel, dernek olarak Ali Kişmir’in yanında olduklarını, basın ve fikir özgürlüğünün kısıtlanmaması için gereğini yerine getireceklerini belirtti.

26/11/2024 11:01
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TAGS: Girne Düşünce Derneği
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