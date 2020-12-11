Girne Düşünce Derneği: Türkçe Avrupa Birliği'nin resmi dili olmalı

Girne Düşünce Derneği, Avrupa Parlamentosu milletvekili Niyazi Kızılyürek'in başlattığı Türkçe’nin Avrupa Birliği'nin resmi dili olmasına yönelik kampanyaya destek belirtti.

Girne Düşünce Derneği Başkanı Ziya Tüzel yazılı açıklama yaparak, Türkçe ve Yunanca’nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin resmi iki dili olduğunu belirterek, ana dilleri Türkçe’nin Avrupa resmi dillerinden biri olmamasının Kıbrıslı Türklere yapılan ayırımcılığın en açık örneği olduğunu kaydetti.

Tüzel, bunun giderilmesi ve Kıbrıslı Türklere AB'de ana dillerini kullanma hakkının sağlanması gerektiğini söyledi.

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11/12/2020 20:26