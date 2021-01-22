Girne Düşünce Derneği'nde Yeni Yönetim Belirlendi
2. Olağan Genel Kurulu yapılan Girne Düşünce Derneği'nde yeni Yönetim Kurulu belirlendi ve görev bölümü yapıldı.
22/01/2021
2. Olağan Genel Kurulu yapılan Girne Düşünce Derneği'nde yeni Yönetim Kurulu belirlendi ve görev bölümü yapıldı.
Yönetim Kurulu başkanlığına Ziya Tüzel, asbaşkanlığına Sadiye Ada seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şu şekilde oldu:
“Başkan: Ziya Tüzel
Asbaşkan: Sadiye Ada
Mali Sekreter: Ahmet Karahan
İdari Sekreter: Hüseyin Tüccar
Eğitim ve Kurslar Sekreteri: Serda Tüzel
Sosyal Etkinlikler Sekreteri: Derviş Aygın
Dış İlişkiler Sekreteri: Ahmet Gürol Ersun
Gençlik Faaliyetleri ve Örgütlenme Sekreteri: Tufan Vudalı.”