Girne Düşünce Derneği’nden Kadınlar Günü mesajı :"Değiştirme ve dönüştürme iradesini ortaya koymalıyız”

Girne Düşünce Derneği Asbaşkanı Sadiya Ada, 8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kararlı, politik bir şekilde çalışarak yasalar ve toplum üzerinde değiştirme ve dönüştürme iradesi ortaya koymak gerektiğini belirtti.

Ada mesajında, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women), mevcut krizlerin ve hak kayıplarının kadın haklarında gerilemeye neden olduğuna dikkat çekerek, 2024 yılında 612 milyon kadın ve kız çocuğu çatışma bölgelerinde yaşamak zorunda kaldığını ve bu sayının, son 10 yılda yüzde 50 arttığının üzerinde durduğunu kaydetti.

Bu yılki temanın ‘Tüm Kadınlar ve Kız Çocukları İçin: Haklar, Eşitlik, Güçlendirme’ olarak belirlendiğine işaret eden Ada, 2025 yılı teması ile dünya genelinde kadınlar ve kız çocuklarının eşit haklara, fırsatlara ve güçlenmeye ulaşması hedeflenerek aynı zamanda, genç nesillerin, yani genç kadınlar ve ergen kız çocuklarının değişimin öncüsü olması gerektiğine vurgu yaptı.

Dünya genelinde ve KKTC’de yapılacak eylem ve grevlere değinen Ada, 8 eylemlerin, hala verilmesi gereken savaşların bir hatırlatıcısı olduğunu ve kadınların hala yüzleştiği adaletsizliklerin devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Ada, “Özellikle savaşların ve aşırılık yanlılarının iktidara geldiği ülkelerde ve dünya genelinde kadın haklarına yönelik saldırıların ne yazık ki arttığına tanıklık ederken, aşırı sağın yükselişi de kadın haklarında gerilemeye sebep olduğunu görüyoruz.” dedi.

Mücadelenin 8 Mart ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Ada, “Kadın hakları temelinde 8 Mart’ta ortak eylem birlikleri ile protestolar gerçekleştirdiğimiz hep birlikte mücadelemizi daha çok yükselttiğimiz bu önemli günden sonra da yılın 365 günü örgütlü, kararlı, politik bir şekilde çalışarak yasalar ve toplum üzerinde değiştirme ve dönüştürme iradesini ortaya koymamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.