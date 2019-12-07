Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri’nin başlatığı temizlik kampanyası sona erdi

Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri’nin, Girne Amfitiyatro ile kale arkası arasında kalan seyir terasında başlatmış olduğu bir aylık temizlik kampanyası bu gün sona erdi.

Dr Emine Ünal Evren, Dr Deniz Erbaş ve Dr Nilüfer Galip Çelik ile birlikte bölgenin temizliğine önemli katkı koydular.

Gençlerin duyarlılığı, enerjileri ve iyi bir şey yapmanın gururunu taşıyarak koydukları emek takdire şayandı. Kıbrıs’ta yaşadıkları sürece yaşadıkları ülkeye saygı duymaları gerektiğini hisseden gençler, bu gün anılarına unutulmayacak saatler kazandırdılar.

Gençlerin, bir ülkenin geleceğinde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını anlamak açısından bu gün kampanyanın en anlamlı günlerinden biriydi.(BRT)

07/12/2019 22:20