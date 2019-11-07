Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri, öğretmenlere projeye destek verme çağrısı yaptı

Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri, çocuklarda iyilik kavramını geliştirmek, iyilik yapma isteğini çoğaltmak, her günlerini iyilikle ve iyi davranışlarla geçirmeleri yönünde teşvik etmek amacıyla İYİLİK GÜNLÜĞÜ projesi başlattı.

Proje15 Mayıs'ta sona erecek. 15 Mayıs'a kadar olan süreçte ise çocuklar her gün yaptıkları iyilikleri ve iyi işleri günlüklerine not edecekler. Proje bitimine kadar günlüklerini doldurmuş olan çocuklara törenle "iyilik elçisi" belgesi verilecek. Projeye katılan okullara birer "iyilik ağacı" da hediye edilecek. İyilik elçileri yapraklara ve çiçeklere adlarını yazarak iyilik ağacının üzerine asacaklar.

Böylece iyilik ağacı, yapraklarına ve çiçeklerine kavuşmuş olacak. Proje ilk olarak Girne Rus Okulu'nda başladı. Öğretmen ve öğrencilere iyilik günlükleri, kalemlik ve iyiliklerini yazacakları kalemler dağıtıldı. Projeyi büyük bir coşkuyla karşılayan çocuklara proje hakkında bilgi verildi. Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri sorumlusu Oya Kutsal projeye katılmak isteyen tüm ilk okullarda projenin uygulanacağını belirterek çocukların insani, toplumsal ve kültürel değerlerine katkı koymak isteyen tüm öğretmenleri projeye destek vermeye davet etti.

07/11/2019 17:11