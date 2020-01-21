Girne Gençlik Gelişim Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirildi

SOS Çocukköyü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile iş birliğinde yürütülen “Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme(KSG) Projesi’’ faydalanıcıları Girne Gençlik Gelişim Merkezini (GİGEM) ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs’a ulaşan ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilerin zulüm ülkelerine geri gönderilmeden korunmalarını ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan “mülteci” ve “endişe duyulan kişi” olarak tanımlanabilen kişilerin toplumla sağlıklı entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen proje bugüne kadar 1250’den fazla faydalanıcıya hizmet etti.

GİGEM’den verilen bilgiye göre, sağlanan hizmetler arasında yasal ve sosyal müdahalelerle birlikte, sosyal entegrasyonu geliştirebilmek için mültecilerin nitelikli iş bulmalarına katkı sağlamak ve iş bulabilirliklerini artırmak öncelikli hedefler arasında.

Faydalanıcılar, Kıbrıs’ta Genç İstihdamı Güçlendirme projesiyle Ada genelinde çalışmalar yürüten GİGEM’i ziyaret ederek sunulan hizmetlerle ilgili bilgi edindi. Bilgisayar tabanlı kurslar (Photoshop, Excel, Dijital Pazarlama), dil kursları (İngilizce, Yunanca), ve mesleki kurslar (iskemlecilik, baristalık) hakkında detaylı bilgiyi edinen KSG faydalanıcıları, aynı zamanda birebir görüşmeye alınıp özgeçmişleri hakkında destek alıp kariyer planlarıyla ilgili görüşmeler yaptı.

İş arayan veya eğitim programlarıyla ilgili bilgi almak isteyenlerin 815 0768 numaralı telefondan Girne Gençlik Merkezi’ne ulaşabilecekleri belirtildi.

Detaylı bilgi https://www.facebook.com/sosgigem/ ve Instagram’da https://www.instagram.com/girnegenclikmerkezi/ sayfalarından elde edilebiliyor.

21/01/2020 21:06