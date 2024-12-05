Girne, Güzelyurt, İskele ve Gazimağusa Halk Kütüphanelerinde etkinlikler düzenleniyor

Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Girne, Güzelyurt, İskele ve Gazimağusa Halk Kütüphanelerinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle masal anlatımı, müzik dinletisi ve söyleşi etkinlikleri düzenleniyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dün başlayan etkinlikler yarın Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nin gerçekleştireceği Uzman DiyetiGökçe Mohaç Çevik ile Meyve Salatası Yapımı ve Sağlıklı Beslenme başlıklı uygulama ve söyleşi etkinliği ile tamamlanacak. Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek bu etkinliğe de Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Engelsiz Yaşam Atölyesi konuk olacak.

Etkinlikler dün Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde, Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin konuk olduğu, Suzan Polat ile Masal Anlatımı etkinliği ile başladı. Girne ve İskele Halk Kütüphanelerinin bugün düzenledikleri masal anlatımı ve müzik dinletisi ile devam eden etkinlikler yarın Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nin etkinliği ile tamamlanacak.

Girne Halk Kütüphanesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık etkinlikleri kapsamında düzenlediği Akile Ruh ile Masal Anlatımı etkinliğinin konukları Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri konuk oldu. İskele Halk Kütüphanesi’nin Halil Şahkın ile Müzik Dinletisi ve Çocuk Oyunları başlıklı etkinliğin konukları ise Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri oldu.