Girne Güzelyurt yolunda kaza

Dün akşam saat 19:00 sıralarında, Girne - Güzelyurt Anayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 72 yaşındaki Sabırnisa Yıldız isimli kadına araç çarptı. Kazada Yıldız ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre Girne - Güzelyurt Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında, Ramazan Ali YASTI (E-45,) yönetimindeki DH 240 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sabırnisa YILDIZ (K-72)’a çarptu

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Sabırnisa YILDIZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Ramazan Ali YASTI tutuklandı

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05/01/2022 14:34