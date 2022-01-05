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Girne Güzelyurt yolunda kaza

Girne - Güzelyurt Anayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 72 yaşındaki Sabırnisa Yıldız isimli kadına araç çarptı

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05/01/2022

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Girne Güzelyurt yolunda kaza

Dün akşam saat 19:00 sıralarında, Girne - Güzelyurt Anayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 72 yaşındaki Sabırnisa Yıldız isimli kadına araç çarptı. Kazada Yıldız ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre Girne - Güzelyurt Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında, Ramazan Ali YASTI (E-45,) yönetimindeki DH 240 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sabırnisa YILDIZ (K-72)’a çarptu

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Sabırnisa YILDIZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Ramazan Ali YASTI tutuklandı

05/01/2022 14:34
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TAGS: girne, güzelyurt, kaza
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