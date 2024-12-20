Girne-Güzelyurt Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: Üç Yaralı
20/12/2024
Saat 15.00 sıralarında, Girne-Güzelyurt anayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Kazanın, HB 390 plakalı aracı kullanan Güliz Özlaptalı’nın (32), yolun sağında bulunan bir işletmenin park alanına dönüş yaparken, karşıdan gelen araçlara yol vermemesi sonucu gerçekleştiği bildirildi. Bu sırada, Girne istikametine seyreden Benjamin Nlandu’nun (26) kullandığı ZUT 547 plakalı araç, önünün kapanmasıyla HB 390 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan HB 390 plakalı araç, aynı yönde seyreden Regaip Duman’ın (48) kullandığı RE 301 plakalı kamyonetin ön kısmına çarparak durabildi.
Kazanın ardından, ZUT 547 plakalı aracın sürücüsü Benjamin Nlandu, HB 390 plakalı aracın sürücüsü Güliz Özlaptalı ve aynı araçta yolcu olan 69 yaşındaki Gülsabah Özlaptalı yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Güliz Özlaptalı ve Benjamin Nlandu Acil Serviste tedavi altına alınırken, Gülsabah Özlaptalı’nın Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde müşahede altında olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.