Girne Halk Evi, Kolcu'ya Emanet!

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14/04/2021

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Girne Halk Evi, Kolcu'ya Emanet!

Süper Lig'in yeni temsilcisi Girne Halk Evi, Emre Perçinci'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Derviş Kolcu'yu getirdi.

Girne Halk Evi'nin yeni teknik adamı belirlendi.

Geçtiğimiz hafta Emre Perçinci ile karşılıklı olarak yolları ayıran Başkan Veli Esendağlı, takımın başına Derviş Kolcu'yu getirdi. Son günlerde Kolcu ile görüşmelerini sürdüren GHE Başkanı Veli Esendağlı, başarılı çalıştırıcı ile bugün el sıkıştı. Derviş Kolcu, önümüzdeki hafta Cuma günü sporcularla bir araya gelecek. Deneyimli ismin yeni sezon hazırlıklarına ise Haziran ayında başlayacağı öğrenildi. Haber: Necmi Usal

14/04/2021 15:26
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TAGS: Girne Halk Evi, Kolcu
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