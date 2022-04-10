Girne Halk Evi küme düştü

AKSA Süper Lig'de son sırada bulunan Girne Halk Evi'nin, dün Baf Ülkü Yurdu'nun Y.Dumlupınar karşısında bir puan almasıyla puanını 22’ye çıkarması sonucu küme düşmesi kesinleşti.

Ligde 25 maç sonunda bir galibiyet, üç beraberliği bulunan Girne temsilcisinin geride kalan 5 maçını kazanması durumunda dahi play outa kalma ihtimali ortadan kalktı.

Son iki sıradaki takımın direk küme düşeceği, 14.sıradaki takımın play out oynayacağı Süper Lig'de Binatlı da 10 puanla 15.sırada bulunuyor.

Son iki sırada bulunan Girne Halk Evi ile Binatlı bugün Girne'de karşılaşacak.

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10/04/2022 11:56