Girne İlçe Emniyet Kurulu, arazi ve orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri açıkladı

Girne İlçe Emniyet Kurulu, ‘Arazi ve orman yangınlarına karşı hazırlık ve alınması gereken tedbirler’ gündemi ile genişletilmiş bir toplantı yaparak, bir dizi önemli karar aldı.

‘Arazi ve orman yangınlarına karşı hazırlık ve alınması gereken tedbirler’ gündemi ile genişletilmiş Girne İlçe Emniyet Kurulu toplantısı bugün saat 10.00’da Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Müdürlüğü’nde yapıldı.

Toplantıda, alınan kararla ise şöyle:

"1. Yaz mevsimi boyunca Girne Belediyesi’ne ait su tankerinin özellikle mesai sonrası dolu bir şekilde Girne İtfaiye Amirliği’nin park yerinde konuşlandırılmasına

2. İlçemizde bulunan tüm belediyelere ve belediye sınırlarında bulunan özel tankerlerin de özellikle mesai saatleri sonrası su dolu bir şekilde bekletilmesine ve bu hususta duyuru yapılmasına ayrıca arızalı su tankerlerinin hızlı bir şekilde arızalarının giderilip hazır hale getirilmesi

3. Vatandaşların kendi evlerinin avlusunu kuru otlardan arındırmasının önemini ve seyahat halinde iken sönmemiş sigara izmariti ve cam şişe atılmasının doğuracağı sonuçları gösteren toplumu bilinçlendiren kamu spotlarının hazırlanması

4. İlçemizde olası bir yangında su alınabilecek noktaların tesbit edilmesi ve bir an önce hayata geçirilmesi için hazırlıkların yapılmasına (Su İşleri Dairesi- İtfaiye-Orman Dairesi) ve 10 Mayıs tarihine kadar Kaymakamlığa rapor verilmesine

5. Karayolları Dairesi’nin yüksek risk oluşturan bölgeleri imkanları ölçüsünde ivedilikle temizlemesine,

6. Bugüne kadar tesbiti yapılan risk oluşturabilecek konularda ilgili paydaşların (Orman Dairesi- Kıb-Tek) koordine olup çalışmalarını tamamlamasına ve hazırlanacak raporun 10 Mayıs tarihine kadar Kaymakamlığa iletilmesine

7. Herhangi bir yangın anında operasyonel ekiplerin yangın yerine sorunsuz ulaşmasını sağlamak için polisin olay yeri bölgesinde gerekli tedbiri almasının müdahaleyi hızlandıracağı konusunda mutabakata varıldı.

8. Çöp ve moloz dökülmesi sebebi ile risk oluşturan noktalarda fotokapan konularak buna sebebiyet verenlerin ceza almasını sağlamak"

Toplantıya katılanlar ise şöyle:

Kaymakam: Sinan Güneş

3. Piyade Alay Komutanlığı: Piyade Albay Ahmet Bozdoğan

Girne Polis Müdürlüğü: Savaş Yeşildağlı

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Serdar Bekem

Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü: Coşkun Neşesibol

Girne İtfaiye Amirliği: Mustafa Paça

KIB-TEK Girne Bölge Amirliği: Cemal Avkan

Orman Dairesi Girne Bölge Şefliği: Osman Süngü

Girne Su İşleri Dairesi: Cenk Şekeroğlu

Girne Belediyesi: Mehmet Atak

Lapta Belediyesi: Himmet Kadıoğlu

Karayolları Dairesi: Halide Şehitoğulları, Milhan C. Önal

Bu habere tepkiniz:



13/04/2022 17:38