Girne İlçesinde 34 vaka

Haber Kıbrıs-Özel

Girne İlçesinde koronavirüs vaka sayılarında artış katlanarak artıyor. Açıklanan vaka sayılarına göre 34 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Girne İlçesinde 6 belediye sınırları içinde vaka çıkarken, neredeyse her köyde bir vaka çıkması virüsün her noktaya yayıldığını gösteriyor.

Girne Belediye sınırlarında 16 pozitif vaka çıkarken, Lapta Belediye sınırlarında 8, Dikmen Belediye sınırlarında 6, Alsancak'ta 5, Çatalköy'de 2 ve Esentepe Bölgesinde 1 vaka çıktı. Lefkoşa İlçesinde 11, Mağusa İlçesinde 7, İskele İlçesinde 7 ve Güzelyurt İlçesinde 1 vaka çıkarken Lefke'de vaka çıkmadı.

Girne İlçesindeki vakalar:

Girne Merkez:8

Ozanköy:5

Zeytinlik:2

Karakum:1

Alsancak:5

Çamlıbel:3

Çatalköy:2

Boğaz:2

Kılıçarslan:1

Şirinevler:1

Bahçeli:1

Dikmen:1

Dağyolu:1

Lapta:1

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03/02/2021 09:49