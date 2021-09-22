Girne Inner Wheel Kulübü çalışmalarına başladı

Girne Inner Wheel Kulübü 2021-2022 dönemi açılış yemeği ile çalışmalarına başladı. Kulüp başkanı Esma Elgin okulların da uzun bir zamandan sonra yüz yüze açılması ile projelerinin ilk etapta okullara ve öğrencilere yönelik olduğunu belirterek, her zaman duyarlı davranarak kendisine destek veren yönetim kurulu ve kulüp üyelerine teşekkür etti. Bu yıl hedeflerinin kalıcı projelere imza atarak kırsal kesimdeki kadın ve çocukların eğitimine önem vererek, gelir elde edecekleri fırsat yaratmak olduğunu belirtti.

İnner Wheel ruhu ile özverili çalışarak her zaman gurur duyduğunu belirten Esma Elgin, “Bir insana yardım eli uzatarak onu topluma kazandırmak en büyük erdemimizdir” dedi.

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22/09/2021 09:52