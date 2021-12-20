Girne Kale arkasında duvar göçtü

Girne Baldöken Mezarlığı’nın kuzey kısmındaki taştan duvar çöktü. Girne Kale arkasındaki bir balıkçı restoranının olduğu bölgede meydana gelen göçükte yaralanan olmadı.

Bölgede daha önce Yüzyılın Projesi adı altında yürüyüş yolları ve çevvre düzenlemesi yapılması için çalışma başlatılmış ancak müteahhit firma ile belediye mahkemelik olmuştu.

Bölgede yarım kalan çalışmalar nedeniyle meydana gelen göçüğün önlenmesi için mahkemenin ara emrini kaldırdığı ve çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Bu habere tepkiniz:



20/12/2021 12:01