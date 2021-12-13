Girne Kalesi, Lefkoşa ve Mağusa Surları restore edilecek

İki toplumlu Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu, komitenin çalışmaları ve aldığı ödüller konusunda değerlendirmede bulundu.

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu, Haravgi gazetesine yaptığı açıklamada, komiteye verilen “Europa Nostra” ile 10 bin Euro para ödülüyle birlikte verilen “Grand Prix” ödüllerini değerlendirdi.

Hacıdimitriu, bu miktarın Lefkoşa, Mağusa surlarının ve Girne Kalesinin restorasyonu için harcanacağını söylerken komitenin, birkaç milyon Euro’nun gerekeceği ödenek için de AB ile iletişim halinde olduğunu belirtti.

Hacıdimitriu, Salamis antik şehrin mozaiklerinin ve mermer fayanslarının özellikle Aziz Epiphanios ve Kampanopetra Bazilikalarının restorasyonu, Komitenin tarihi açısından dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Hacıdimitriu ayrıca yürütülmekte olan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

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13/12/2021 13:04