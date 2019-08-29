HABER KIBRIS

ad

Girne Karaoğlanoğlu’nda Ayin

Girne’ye bağlı “Agios Georgios- Ayyorgi” (Karaoğlanoğlu) köyünün sahilinde bulunan “Ay. Fanurios” mağara şapelinde ayin yapıldığı  bildirildi.

ads
29/08/2019

ads
Girne Karaoğlanoğlu’nda Ayin

Girne’ye bağlı “Agios Georgios- Ayyorgi” (Karaoğlanoğlu) köyünün sahilinde bulunan “Ay. Fanurios” mağara şapelinde ayin yapıldığı  bildirildi.

Alithia gazetesi Girne kökenli Rumların, “Ay.Fanurios” yortusu nedeniyle, aynı gün, Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda bulunan “Ay.Funurios” mağara şapelinde ve dışarı kısmında ayin yaptıklarını ve dua ettiklerini yazdı.

Haberde ayinin tarihine yer verilmezken Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, DİKO Avrupa Parlamentsu üyesi Kostas Mavridis ilekayıp yakınlarının simgesi olan Harita Mantoles’in de ayini selamladığı belirtildi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Girne, Agios Georgios- Ayyorg, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.