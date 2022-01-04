Girne Kaymakamlığı kesildiği iddia edilen ağaçlar hakkında açıklama yaptı

Girne’de ağaç katliamı ile ilgili yapılan haberlerin ardından Girne Kaymakamlığı’ndan açıklama geldi.

Açıklamada, yapılan inceleme sonucu özel mülk olan arazide 1995 yılında çıkan yangından sonra yapılan ağaçlandırmadan oluşan orman ağaçlarının kesildiğinin Orman Dairesi’ne bildirildiği, yine aynı yangında kurtulan zeytin ağaçlarının bulunduğu ve bu ağaçların kökünden çıkan yabani sürgünlerin kesilip temizlendiği ancak yangından kurtulan ve ekonomik değeri olan zeytin ağaçlarının korunduğunun görüldüğü belirtildi.

Girne Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Gerek sosyal medyada gerekse yazılı ve elektronik medyada yaptıkları paylaşımlarla ağaç katliamı yapıldığı haberini bilgimize getiren duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu haber ve paylaşımlara duyarsız kalmayan Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve İlçe Müfettişi konuyu yerinde incelemiştir.

Yapılan incelemede söz konusu arazinin özel mülk olduğu ve 1995 yılında çıkan yangından sonra ağaçlandırıldığı ve yapılan ağaçlandırmadan oluşan orman ağaçlarının (Çam, Selvi vs.) kesildiği Orman Dairesi’nin bilgisine getirilmiştir. Bununla birlikte arazi içerisinde fotoğraflarda da görüleceği gibi yine aynı yangında yanan zeytin ağaçlarının bulunduğu ve bu yanan ağaçların kökünden çıkan yabani sürgünlerin kesilip temizlendiği ancak yangından kurtulan ve ekonomik değeri olan zeytin ağaçlarının korunduğu da görülmüştür.

Kamuoyunun bilgisine getirilir."

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04/01/2022 16:29