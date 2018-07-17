Girne Kaymakamlığı’ndan duyuru

Girne Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, 20 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek ve Türk Yıldızları Akrotimi’nin gösteri yapacağı sırasında, Girne’de ,drone uçuşları, deniz ve dağ paraşütü gibi tehlike yaratabilecek aktivitelerin yapılmaması uyarısında bulundu.

Duyuruda,

“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıldönümü, Cuma günü,KKTC genelinde olduğu gibi Girne İlçesinde de etkinliklerle kutlanacaktır.15.45’te başlayacak törende, Türk Yıldızları Akrotimi de gösteri yapacağından, drone uçuşları, deniz ve dağ paraşütü v.b. gibi aktivitelerin yapılması tehlike arzedeceğinden , bahse konu aktivitelerin durdurulması gerekmektedir. ” denildi.