Girne Kaza Mahkemesi’nde GREV!

Kamu-İş ile KTAMS, Girne Kaza Mahkemesi’nde var olan stenograf ve odacı ihtiyacının giderilmemesi nedeniyle bugün tam gün grev yapıyor.

Grevle ilgili olarak mahkeme önünde basın açıklaması da gerçekleştirilecek…

Greve ilişkin ortak yazılı açıklama yapan sendika Başkanları Ahmet Serdaroğlu ile Güven Bengihan, Girne Kaza Mehkemesi’nde uzun bir süreden bu yana var olan Stenograf ve odacı ihtiyacının giderilmediğini ifade etti.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği’nin talep etmiş olduğu yetkiye Maliye Bakanlığı’nın olumlu bir yanıt vermediğini savunan sendika başkanları, daha önce açıkladıkları grev kararının geçerli olduğunu belirtti