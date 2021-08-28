Girne Kaza Tapu Amirliği’nde bir personel pozitif çıktı

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28/08/2021

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Girne Kaza Tapu Amirliği’nde bir personel pozitif çıktı

İçişleri Bakanlığına bağlı tüm dairelerde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Girne Kaza Tapu Amirliğinde görevli bir personelin testi pozitif çıktı.

Girne Kaza Tapu Amirliği, 31 Ağustos 2021 Salı gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara verdi.

Girne Kaza Tapu Amirliğinde işlem yapacak veya randevu almış olan tüm vatandaşların her türlü işlemini Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinden yapabilecekleri duyuruldu

 

28/08/2021 19:23
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