Lefkoşa-Girne Yolu ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun kesiştiği noktada inşa edilecek Girne Köprülü Kavşağı’nın (yonca kavşağı) yapım çalışmaları başlıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kavşağın inşaatı nedeniyle Lefkoşa-Girne ana yolunda 7 Ocak Salı günü trafik düzenlemesine gidilecek.

İnşa edilecek yonca kavşağı, iki yanlarda ve bir orta refüjde olmak üzere üç ayaktan oluşacak. Yonca kavşağı çalışmaları sırasında Girne istikametinden Lefkoşa’ya seyreden araçlar, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’na yönlendirilecek. Söz konusu araçlar, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'ndaki Dikmen YDÜ Yonca Kavşağı’nı kullanarak Lefkoşa şehir merkezi veya Gönyeli istikametine gidebilecek. Diğer yandan Lefkoşa-Girne ana yolunun ilk kilometrelerinde, yonca kavşağının inşa edileceği bölümde trafik, tek şeritten verilecek.

Yolda düzenleme çalışmaları yarın başlıyor

Yonca kavşağı yapım çalışmaları sırasında Lefkoşa-Girne arası trafiğin rahatlatılması ve Gönyeli-Boğaz yolunun (Eski Girne yolu) etkin bir alternatif olabilmesi için 3 Ocak Cuma (yarın) sabah saatlerinden itibaren Gönyeli Yenikent (Koop-Gaz) Çemberi ile Lefkoşa-Güzelyurt yolu Gönyeli giriş ayrımında kavşak düzenleme çalışmalarına başlanacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında, 2016 yılında onaylanmış ve Gönyeli’ye ulaşım sağlayan kavşakların da dahil olduğu Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Üzerindeki Kavşakları Düzenleme Projesi'nin, özelikle bütçesel olmakla beraber birçok sebepten ötürü bugüne kadar ertelendiği belirtildi.

Bu proje kapsamında Yenikent Gönyeli (Koopgaz) Çemberi ile Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu Gönyeli giriş ayrımında planlanmış ve onaylanmış kavşak düzenleme çalışmalarına derhal başlama kararı verildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler de paylaşıldı:

"Karayolları Dairesi ekipleri tarafından yapılacak kavşak düzenleme çalışmalarının mümkün olan en erken zamanda tamamlanması hedefleniyor. Ülkenin en önemli karayolu projelerinden birinin yapımı sırasında trafik yoğunluğunu mümkün olduğu kadar azaltabilmek için Polis Genel Müdürlüğü de bilgilendirildi ve gerekli tedbirler alındı.

Hedef 1 Nisan'da tamamlanması

Yonca kavşağı yapımı ve yol yapım çalışmalarının, hedeflenen tarih olan 1 Nisan’da tamamlanması ile birlikte Lefkoşa-Girne ana yolundan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’na doğrudan ulaşım imkanı sağlanacak. Yonca kavşağı çalışmalarının, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Alayköy kavşağına kadarki bölümündeki yol yapım çalışmaları ile eş zamanlı tamamlanacağından dolayı, ülkenin doğusundan batısına veya ters yönde seyreden araçlar, şehir trafiğine girmeden, zamandan ve yakıttan tasarruf ederek yollarına devam edebilecek. Aynı zamanda ülkenin doğusu veya batısından gelip Girne’ye gidecek olan araçlar, Gönyeli çemberini kullanmak zorunda kalmadan, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Girne Köprülü Kavşağı üzerinden yollarına devam edebilecek."

"Yola erken çıkın" uyarısı...

Açıklamada, Gönyeli’de yapılacak kavşak düzenlemeleri ve Lefkoşa-Girne ana yoluna inşa edilecek yonca kavşağı yapım çalışmaları sırasında ilgili bölgelerde trafiğin kontrollü verilecek olması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi. Yine çalışmalar sırasında, özellikle iş giriş-çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanacak olması nedeniyle sürücülerin normal vakinden önce yola çıkmaları da tavsiye edildi.