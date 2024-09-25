Girne Kordonboyu’nda konser

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25/09/2024

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Girne Kordonboyu’nda konser

Girne Arkın Group Fest 24 kapsamında, yarın akşam “Gipsy Kings by Andre Reyes”, 27 Eylül Cuma akşamı Zeynep Bastık ve 28 Eylül Cumartesi akşamı Sıla 4  sahne alacak.

Girne Amfi Tiyatro'dayer alacak konserler saat 21.00'de başlayacak.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, dün akşam Kordonboyu’nda Kyrenia International Choir ve Serdar Kavaz ve Orkestrası konser verdi.

Her gün 10.00-21.00 saatleri arsasında, Ramadan Cemil Meydanı’nda düzenlenen MÜZler Sanat Sempozyumu ise 29 Eylül’e kadar sürecek.

25/09/2024 11:18
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TAGS: Girne Kordonboyu, konser
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