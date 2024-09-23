Girne Kordonboyu’nda yarın akşam iki etkinlik var

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23/09/2024

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Girne Kordonboyu’nda yarın akşam iki etkinlik var

“Girne Arkın Group Fest 24” kapsamında yarın akşam Kordonboyu’nda iki etkinlik yapılacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00’da Kyrenia International Choir, saat 20.30’da ise Serdar Kavaz ve orkestrası sahne alacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu Yüzyıllık Destan “Ateş” oyununu çarşamba akşamı saat 21.00’de Girne Amfi Tiyatro'da sahneleyecek.

Perşembe akşamı Latin müziğinin efsanevi grubu "Gipsy Kings by Andre Reyes"; cuma akşamı Türkçe pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık ve cumartesi akşamı Kıbrıs Türk müzik grubu  "Sıla 4 ve Dostları" saat 21.00’de Girne Amfi Tiyatro'da sahne alacak.

Öte yandan Ramadan Cemil Meydanı’ndaki “Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu” pazar gününe kadar 10.00 – 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

23/09/2024 13:00
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TAGS: Girne Arkın Group Fest 24, haber, kıbrıs
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