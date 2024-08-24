Girne Kordonboyu’ndaki çocuk parkı yeniden düzenlendi

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24/08/2024

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Girne Kordonboyu’ndaki çocuk parkı yeniden düzenlendi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Kordonboyu’ndaki çocuk parkının faaliyete geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Çocuklar mutlu ise biz de mutluyuz” ifadesini kullandı.

Parkın aktif hale getirilmesinin ardından duyduğu mutluluğu sosyal medya hesabından dile getiren Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Çocuklarımız parkta oynarken, aileleri de park içindeki bank ve küçük bir amfi şeklinde tasarladığımız basamaklarda oturuyor. Çocuklar mutlu ise biz de mutluyuz. Girne’m” ifadelerini kullandı.

24/08/2024 22:43
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