Girne, Kozanköy ve Pamuklu’da çıkan yangınlar hasara neden oldu

Girne, Kozanköy ve Pamuklu’da dün çıkan yangınlar hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında Girne Konukoğlu Sokak’ta Murat Ekmekçi’nin kaldığı apartman dairesinde yangın çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, yangının, mutfakta bulunan muhtemelen çalışır durumdaki çamaşır makinesinin fişinin takılı olduğu priz çoğaltıcısının yüklenip ısınarak kısa devre yapması sonucu çıktığı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.

Yangın sonucunda, iki çamaşır makinesi, muhtelif elektrik kabloları ve aksamları, ahşap dolap ve mutfak malzemelerinin yandığı, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise buzdolabının kısmen yandığı ve evin tüm duvarlarının islendiği ifade edildi.

- Kozanköy

Kozanköy’de yol kenarında meydana gelen yangında ise Mahir Demirbey’e ait 7 dönümlük arazide bulunan kuru otlar, anızlar, 3 zeytin, 5 andız ve 1 incir ağacı ile 250 metrelik sulama hortumu yandı.

Polis açıklamasında, yangının saat 11.30 sıralarında meydana geldiği ve ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.

- Pamuklu

Pamuklu’da ağıllar bölgesindeki yangında ise Hüseyin Köksal’a ait ağılda muhafaza edilen 600 adet kare balya ve 1,5 römork saman yandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.

Yangınlara ilişkin başlatılan soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.