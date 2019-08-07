Girne Kültür Sanat Günleri, Hayko Cepkin Konseri İle Devam Etti

Girne Belediyesi’nin Girne Kültür Sanat Günleri, rock sanatçısı Hayko Cepkin’in konseri ile devam etti.

Girne Amfi Tiyatro’da dün akşam gerçekleşen konserde, Hayko Cepkin’in konseri, ses ve ışık efektleri, havai fişek gösterileriyle gerçekleşti.

Konserin sonunda Asbaşkan Hakan Onurlu, Hayko Cepkin’e çiçek ve plaket takdiminde bulunarak, ünlü sanatçı ve grubunu Girne’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 9. Girne Kültür Sanat Günleri’nin geriye kalan programı 3 Eylül 2019’da Yerli Sanatçı ve Müzik Grupları Konseri, 6 Eylül 2019’da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sıla 4/ Klasik Müzik konseri ile devam edecek. Kültür Sanat Günleri, 10 Eylül 2019 akşamı Fazıl Say konseriyle sona erecek.