Girne Kültür Sanat Günleri sürüyor

Girne Belediyesinin düzenlediği 9’uncu Girne Kültür Sanat Günleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında, dün akşam Ramadan Cemil Meydanında Kıbrıs Gecesi düzenlendi.

Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, 3 Eylül tarihinde Girne Amfitiyatro’da Küçük Nefes’in tedavisine kaktı sağlamak amacıyla Kıbrıslı Sanatçılar konseri gerçekleşeceğini, ayrıca 6 Eylül akşamı yine Girne Amfitiyatro’da, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası-Sıla 4 konseri yer alacağını dile getirdi.

Girne Belediyesi Kültür Sanat Günleri kapsamında, 10 Eylül akşamı Girne Amfitiyatro’da Fazıl Say konserinin yer alacağını dile getiren Atik, Girne’deki kültür sanat etkinliklerinin yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

Gecede daha sonra, Mustafa Kutbittin ve Grup Otantik Girne Belediyesi Halk Dansları ve Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat merkezi ekipleri sahne aldı ve Kıbrıs Kültüründen örnekler sundu.