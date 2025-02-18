Girne-Lefkoşa ana yolunda aydınlatma çalışması yapılıyor

Girne Belediyesi, devam eden aydınlatma çalışmasından dolayı Girne-Lefkoşa ana yolunu kullanacak sürücülere uyarıda bulundu.

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18/02/2025

Girne-Lefkoşa ana yolunda aydınlatma çalışması yapılıyor

Girne Belediyesi, devam eden aydınlatma çalışmasından dolayı Girne-Lefkoşa ana yolunu kullanacak sürücülere uyarıda bulundu.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamada, orta refüjde bulunan aydınlatma direklerinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeni ile Ciklos mevki itibarıyla sağ şeridin trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, cuma gününe kadar sürmesi planlanan çalışmalar nedeni ile sürücülerin bu istikamette azami dikkat göstermeleri; trafik işaret ve işaretçileri ile zabıta yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunuldu.   

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TAGS: haber, kıbrıs
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