Girne-Lefkoşa ana yolunda trafik kazası: 2 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı

Girne-Lefkoşa ana yolunda bu sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanırken, kazaya sebep olan içki tesiri altındaki bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, bu sabah saat 03.00 sıralarında, Girne-Lefkoşa ana yolunda, Bezhan Mukhidinov (E-25) 94 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PMP 381 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Sibel Özdemir (K-38) yönetimindeki SC 216 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan SC 216 plakalı araç, yoldan çıkarak bir takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan SC 216 plakalı araç sürücüsü Sibel Özdemir ve araçtaki yolcu Deniz Özdemir (K-36), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Yürütlen soruşturma kapsamında PMP 381 plakalı araç sürücüsü Bezhan Mukhidinov alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.