Girne-Lefkoşa ana yolunda yarın da bir saat boyunca trafik kontrollü sağlanacak

Karayolları Dairesi, Girne-Lefkoşa ana yolunda köprülü kavşak projesi kapsamında, bugün olduğu gibi yarın saat 12.00 ile 13.00 saatleri arasında yapılacak patlatma nedeniyle trafiğin kontrollü sağlanacağı konusunda sürücüleri uyardı.

Daireden yapılan açıklamada, “Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arası ana yol güzergâhında yapımı devam eden köprülü kavşak projesi yapımı kapsamında yarın 12.00 ile 13.00 saatleri arasında patlatma faaliyeti yapılacağından konu güzergâhta trafik kontrollü bir şekilde sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği vurgulandı.