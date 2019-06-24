Girne-Lefkoşa anayolunda araç yangını!

Haber Kıbrıs-Özel

Girne-Lefkoşa anayolunda bugün saat 14.40 sıralarında araç yangını meydana geldi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaştırılan görsellerde Girne’den Lefkoşa’ya doğru giden bir aracın anayolda alev aldığı görülüyor. Elde edilen bilgiler göre araçta meydana gelen yangın çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Öte yandan Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen yangın nedeniyle trafik bir süre tıkandı. Söndürülen aracın anayoldan çekilmesi ile birlikte trafik eski haline döndü.