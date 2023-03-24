 Girne-Lefkoşa Anayolu’nda kaza!

Girne-Lefkoşa Anayolu’nda bu gece yarısı kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki Ceman Tosunoğlu alkollü içki tesiri ile takla atarak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 24.03.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında, Ceman TOSUNOĞLU (E-22) 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MT 905 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve toprak alan içerisindeki zeytin ağacına çarptıktan sonra takla atarak sağ yan kısmı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

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24/03/2023 10:39