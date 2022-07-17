Girne-Lefkoşa anayolunda korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 17.07.2022 tarihinde, saat 11:50 sıralarında, Girne Lefkoşa Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında, Lefkoşa’da sakin Aziz GURBANOV (E-25) yönetimindeki KU 257 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan beton korkuluklara aracının sağ ön kısmı ile çarpmış ve takla atarak tavanı üzerinde durdu

Kaza sonucu araç sürücüsü Aziz GURBANOV hafif şekilde yaralandı

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17/07/2022 13:36