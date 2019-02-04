Girne-Lefkoşa yolunda kaza: İki yaralı

Bugün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa- Girne Anayolu 1-2 km'leri arasında, Şevket Aykut TUKYU (E-37) yönetimindeki PY 363 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada yine aynı istikamete doğru seyreden Göksel Karataç (E-57) yönetimindeki RF 197 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan PY 363 plakalı araç sürücüsü Şevket Aykut Tukyu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Bahar Tukyu (K-38), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.