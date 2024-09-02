Girne-Lefkoşa yolunda trafik kazası… 1 yaralı

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02/09/2024

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Girne-Lefkoşa yolunda trafik kazası… 1 yaralı

Girne-Lefkoşa ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Halil Aydın (E-30) yönetimindeki UN 156 plakalı araçla 108 miligram alkollü içki tesiri altında Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç, bir ikametgahın demir giriş kapısıyla duvarına çarptıktan sonra savrularak yol içerisinde durdu.

Kazada yaralanan sürücü Aydın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

02/09/2024 13:41
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs,
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