Girne Leymosunlular Kültür Derneği'nde aşı yaptırılabilecek

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08/12/2021

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Girne Leymosunlular Kültür Derneği'nde aşı yaptırılabilecek

Sağlık Bakanlığı, Girne’de aşılamaların yarından itibaren Yeni Liman yolundaki Leymosunlular Kültür Derneği’nde yapılacağını duyurdu.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamada, “Covid-19 ile mücadele kapsamında Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan aşılamalar Sağlık Bakanlığı personeli ve Girne Belediyesi'nin destekleri ile 9.12.2021 Perşembe gününden itibaren Yeni Liman yolunda Leymosunlular Kültür Derneği'nde hafta içi hergün 8.30-14.00 saatleri arasında olacak” denildi.

Açıklamada, Covid-19 Aşı Merkezleri ve aşı uygulamaları da hatırlatıldı.

LEFKOŞA BÖLGESİ                                                                                                        

HASTANE ADI                                                                   Uygulanan Aşılar                            

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi            Sinovac Biontech

Kolan British Hospital                                                    Sinovac               

Değirmenlik Sağlık Merkezi                                        Sinovac Biontech            

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi                          Sinovac Biontech             Janssen

Trenyolu Polikliniği                                                         Sinovac Biontech             Janssen

Cyprus Life Hospital                                                      Sinovac               

Elite Hospital                                                                    Sinovac               

Etik Hastanesi                                                                  Sinovac               

GAZİMAĞUSA BÖLGESİ                                                                                                            

Gazimağusa Devlet Hastanesi                                   Sinovac Biontech             Janssen

Maraş Sağlık Merkezi                                                   Sinovac Biontech            

Mağusa Yaşam Hastanesi                                           Sinovac               

Akdoğan Sağlık Merkezi                                              Sinovac Biontech            

Serdarlı Sağlık Merkezi                                                 Sinovac Biontech            

Geçitkale Sağlık Merkezi                                             Sinovac Biontech            

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi                                      Sinovac Biontech            

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri                  Sinovac                Biontech            

Kunter Güven Hastanesi                                                                            Sinovac               

Mağusa Tıp Merkezi                                                                     Sinovac               

GİRNE BÖLGESİ                                                                                                             

Leymosun Kültür Evi                                     Sinovac                 Biontech             Janssen

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi          Sinovac                 Biontech            

Lapta Sağlık Merkezi                                     Sinovac                 Biontech            

Çamlıbel Sağlık Merkezi                               Sinovac                 Biontech            

Esentepe Sağlık Merkezi                             Sinovac                 Biontech            

Girne Amerikan Üniversitesi                     Sinovac                Biontech             Janssen

Dikmen Sağlık Ocağı                                      Sinovac                 Biontech            

İSKELE BÖLGESİ                                                                                                             

İskele Sağlık Merkezi                                    Sinovac                 Biontech            

Dipkarpaz Sağlık Merkezi                            Sinovac                 Biontech            

Mehmetçik Sağlık Merkezi                         Sinovac                 Biontech            

LEFKE-GÜZELYURT BÖLGESİ                                                                                                    

Cengiz Topel Devlet Hastanesi                  Sinovac                 Biontech            

Güzelyurt Sağlık Merkezi                            Sinovac                 Biontech            

YDÜ Hastanesi Güzelyurt Dispanseri      Sinovac                Biontech            

08/12/2021 14:44
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TAGS: Girne, Leymosunlular Kültür Derneği, aşı
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