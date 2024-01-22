Girne Mahalli Barosu Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Girne Mahalli Barosu Olağan Genel Kurulu 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Oluşturulan divan kurulu tarafından 2021-2024 Mali Rapor üyelerimize okunarak oylandı. Başkanlık seçiminde tek aday olan Av. Tuğçe Altan oy birliği ile seçilirken, yönetim kuruluna Av.Fatih Atakara , Av Sedef Apakgün, Av. Zeynep Uzun Denizalp Av. Buse Günsoy,Av. Batuhan Doktoroğlu ve Av. Burak Dayı konsey temsilciliğine ise Av. Evrim Eminağa ve Av.Meltem Atakara seçildi.