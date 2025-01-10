Girne milyon sterlinlik konut cenneti

KKTC’de 1 milyon sterlin barajının üzerinde satılığa çıkarılan 500’ü aşkın konut ve komple bina var. Bunların büyük bir çoğunluğu villa, ancak milyon sterlini geçen çok sayıda apartman dairesi, komple bina, komple apartman, yurt vs. de var

Girne ve bölgesinde milyon sterlin barajını geçen konutların cenneti konumunda. Emlak sitelerinden yaptığımız araştırmaya göre en pahalı ilk üç villa Girne bölgesinde. Satılıktaki en pahalı villa için ise 7 milyon sterlin isteniyor.

Ülkede 1 milyon sterlinin üzerinde satılığa çıkan konutların yüzde 90’ından fazlası Girne, Karaoğlanoğlu, Alsancak, Zeytinlik, Çatalköy, Esentepe ve Lapta gibi yerleşim yerlerine dağılmış durumda. Lefkoşa’da sadece 1 villa ve 1 tarihi konak milyon sınırını geçerken, Mağusa ve İskele deki milyonluk satılıklar 20’şer adet civarında.

EN PAHALISI 7 MİLYON STERLİN

Ülkenin satılık konumdaki en pahalı evi 7 milyon sterlinlik (307 milyon 255 bin TL) fiyatıyla Aşağı Girne’de denize sıfır konumda bulunuyor. İki katlı ultra lüks villa 7+2 odalı, 7 banyolu ve sonsuzluk havuzuyla dikkati çekiyor. Eşdeğer koçanlı arazi üzerindeki villa, 1,750 metrekare alana sahip.

Pahalı konutlar listesinde 6 milyon 750 bin sterlin (298 milyon 411 bin TL) ikinci sırada yer alan konut Çatalköy’de. 500 metrekarelik alana sahip villa eşdeğer koçanlı. Villanın 5 yatak odası, 6 banyosu, ısıtmalı yüzme havuzu var.

Listenin üçüncü sırasında 6 milyon sterlin (263 milyon 361 bin TL) değerinde Karaoğlanoğlu’ndan bir villa var. 800 metrekare, 7+2 odalı, 6 banyolu ve havuzlu villa eşdeğer koçanlı arazi üzerine inşa edilmiş.

Milyon sterlini geçen satılık konutlar için birden çok ilan yayınlandığı için tam sayıyı bulmak imkansız ancak, miktar yükseldik sonra sonuçlar net olarak görülebiliyor. Buna göre satılık sayıları şöyle: 1 milyon sterlin+ 520; 2 milyon sterlin+ 94; 3 milyon sterlin+ 36; 4 milyon sterlin+ 25; 5 milyon sterlin+ 9; 6 milyon sterlin+ 4; 7 milyon sterlin+: 1 villa