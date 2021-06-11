Girne Özgürada Lions Kulübü’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Çocuk Servisi’ne Bağış

Girne Özgürada Lions Kulübü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Çocuk Servisi’ne bağışta bulundu.

Girne Özgürada Lions Kulübü sponsorlar aracılıyla, servise; iki infizyon pompası, bir şırınga pompası, bir nibilizatör ve süt ısıtıcısı bağışladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen bağış töreninde, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Çocuk Servisi Klinik Şefi Dr. Çiğdem Bakkaloğlu, Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Kadriye Erdem konuşma yaptı.

ERDEM

Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Kadriye Erdem, 2020-21 hizmet döneminde ana aktiviteleri çerçevesinde Yeni Doğan Çocuk Servisi’ne bağış yapmaya karar verdiklerini söyleyerek, sponsorlar aracılığıyla cihaz bağışında bulunduklarını belirtti.

Erdem, sponsorlar Özge Taşker Falyalı, Ulcay Han ve eşi, Erdem and Co. Muhasebe Bürosu’na teşekkür etti.

BAKKALOĞLU

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Çocuk Servisi Klinik Şefi Çiğdem Bakkaloğlu, yeni doğan bebekler için kullanılacak cihazların kendileri için çok değerli olduğunu, yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Bakkaloğlu, bağış için teşekkür etti.

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11/06/2021 12:56