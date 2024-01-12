Girne Pasha da Ayşegül Aldinç Coşkusu Yaşandı

ads ads ads ads
12/01/2024

ads
Girne Pasha da Ayşegül Aldinç Coşkusu Yaşandı

Sinema ve sahne dünyasının popüler sanatçısı, usta yorumcu Ayşegül Aldinç, yeni yılı Girne Grand Pasha Otel’de karşılayan bini aşkın konuğa unutulmaz bir nostalji gecesi yaşattı.

Yıllara meydan okuyan güzelliği, dinleyenleri ile kurduğu sıcak samimi diyalogları, dillerden düşmeyen şarkıları ile 2024’e sahnede merhaba diyen Aldinc, yeni yılda sevenlerini daha da mutlu edecek çalışmalara imza atacağını duyurdu.

Güçlü orkestrası, hareketli ve eğlenceli şarkılarla sahne dinamiğini üst düzeyde tutan Ayşegül Aldinç, Grand Pasha Girne’nin muhteşem atmosferinde konuklarına selfi rekoru kırdırdı. Lha

 

12/01/2024 17:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ayşegül Aldinç Coşkusu, girne, haber
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.