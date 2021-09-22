Girne Polis Müdürü Karagil Belediye Başkanı Güngördü’yü Ziyaret Etti

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22/09/2021

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Girne Polis Müdürü Karagil Belediye Başkanı Güngördü’yü Ziyaret Etti

İskele Polis Müdürlüğü’nden Girne Polis Müdürlüğü’ne Yeni Atanan Gökay Karagil, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye Nezaket Ziyaretinde Bulundu 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, “Yeni görev yeriniz hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde kentin huzuru, güveni ve refahı için çalışacağız. Her zaman polisimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Girne’mizin huzur ve güvenini sağlamak için fedakarca çalışan size ve tüm polis personelimize de başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi. 

Güngördü, ziyaret anısı olarak Girne Polis Müdürü Karagil’e hediye ve Girne Belediyesi tarafından yayınlanan “Meslekler ve Yüzler” kitabını takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi. 


 

22/09/2021 15:30
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TAGS: Girne, Polis Müdürü, Karagi
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