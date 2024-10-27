Girne Rallisi görkemli bir gösteri ile başladı

Girne Limanı Özel Seyirci Etabı büyük ilgi gördü

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı Girne Rallisi, iki günlük programla yapılıyor. Ralli, En son 2021 yılında yapılan ve yenilenmiş çehresiyle büyük ilgi gören Girne Limanı Özel Seyirci Etabı ile başladı. Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange ana sponsorluğunda hayata geçirilen Girne Rallisi’nin start seremonisinde bayrağı Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir kaldırdı.

45 ekibin şovu nefesleri kesti

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu, Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange’in ana sponsorluğunun yanı sıra; Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Jack&Jones, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Eurol’un da katkıları ile hayata geçirilen rallinin ilk etabında 45 ekip mücadele etti. Girne Limanı Özel Seyirci Etabı’nda Drift, Tırmanma ve Pist yarışı ekiplerinden oluşan 25 pilotun gösterisinin yanı sıra rallide 5 farklı sınıfta 20 ekip start aldı. Şampiyonluk yarışı için oldukça önemli olan rallide ilk etabın birincisi Goodyear Racing Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi oldu. 2:14,5 derece elde eden Alptürk-Çağla ikilisini 2:19,1 derece ile takip eden ekip, Drift NEU Racing Team’den VW Polo GTI R5 araçlarıyla Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi olurken, günün üçüncüsü 2:22,5 derece ile Goodyear Racing Team’den Skoda Fabia R5 ile yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi oldu.

Pazar günü Serdarlı ve Tirmen’de yarışacaklar

27 Ekim Pazar günü Serdarlı ve Tirmen bölgelerinde hazırlanan 3 etap ikişer kez geçilecek. Ülkemizin en meşhur zıplama noktalarından biri olan Serdarlı zıplama noktası gün boyu 4 kez hem Serdarlı Etabı’nda hem de Çatoz Etabı’nda geçilecek. Günün ilk etabı yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda olan Serdarlı Etabı olacak. 10.28’de başlayacak olan etabın ardından 11.11’da 4 kilometrelik asfalt Tirmen etabı geçilecek. Ardından yeniden 11.54’de Serdarlı Etabı geçilecek ve Serdarlı Köy Gazinosu’nda kurulacak Servis alanında ara verilecek. Servis arasının ardından bu kez yaklaşık 13 kilometrelik Çatoz etabı geçilecek. Çatoz etabının başlama saati 13.47. ardından yeniden Tirmen etabı 14.30’da geçilecek ve rallinin son etabı olan Çatoz 2 etabı 15.13’de geçilerek ralli son bulacak. Kısa bir servisin ardından ekipler ödül töreninin de yapılacağı Girne Limanı’na gidecekler.

Program

27 Ekim Pazar

09.20 - Servis A

10.28 - Serdarlı 1

11.11 - Tirmen 1

11.54 - Serdarlı 2

12.54 - Servis B

13.47 - Çatoz 1

14.30 - Tirmen 2

15.13 - Çatoz 2

15.43 - Servis C

16.45 - Podyum Girne Liman

Girne Limanı Özel Seyirci Etabı Dereceleri:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 5 Goodyear Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia Rally2 2 02:14.5 2 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla VW Polo GTI Rally2 2 02:19.1 3 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia Rally2 2 02:22.5 4 12 Stage Cars Rally Team Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer EVO9 1 02:23.9 5 8 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Cihan Anıl Şahin Skoda Fabia Rally2 2 02:24.2 6 7 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer EVO8 1 02:25.2 7 4 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2 02:26.4 8 3 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer EVO6 1 02:26.7 9 10 Goodyear Racing Team Cem Yudulmaz Ahmet Gürün Ford Fiesta Rally2 2 02:27.0 10 9 Çelebçi Motorsport Team Mustafa K. Baran Rasim Çetinkaya Ford Fiesta Proto 1 02:27.8 11 6 İbrahim Y. Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer EVO9 N 02:28.2 12 14 Stage Cars Rally Team Barış Kalfaoğlu İrfan Topçu Mitsubishi Lancer EVO9 N 02:28.5 13 11 Zaim Kömürleri Rally T. Önder Zaim Barış Hürkol Mitsubishi Lancer EVO9 N 02:29.9 14 15 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 02:36.1 15 17 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 4 02:44.6 16 18 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4 02:45.4 17 20 Goodyear Racing Team Tolga Güllü Hasan Önderol Canam Maverick R 02:48.6 18 16 Bilgimer Rally Team Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer EVO7 N 02:50.0 19 21 NEU Drift Racing Team Erdaş Uçaner Arkın Şevketoğlu Canam Maverick R 02:50.6 20 19 Bilgimer Rally Team Hasan Karlıtaş Vedat Coşar Honda Civic 4 02:53.0